Medalla al mèrit per a la Blanca

La Blanca, una pastor alemany de 8 anys que va entrar a la Unitat Canina de Salt el 2012 i l’any passat es va incorporar a la Policia Municipal de Girona -es va convertir en la primera gossa policia de la ciutat-, va ser premiada la setmana passada en una trobada policial a Madrid. El seu guia caní, en Narcís, la va adoptar d’una protectora d’animals i ell mateix la va criar i ensinistrar com a gossa detectora de substàncies estupefaents. Actualment patrulla pels carrers com una agent més de la Policia Local. Durant la seva trajectòria professional, ha col·laborat en la compleció d’unes 2.000 actes per tinença d’estupefaents i en la detenció de 35 persones per delictes contra la salut pública. En moltes d’aquestes actes s’ha detingut altres persones que estaven en cerca o tenien antecedents.