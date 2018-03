Menys demanda d’ajuts alimentaris

El Banc dels Aliments de Girona va atendre 35.620 persones durant el 2017, una xifra que suposa que van donar servei a 1.482 persones menys que el 2016, quan se’n van atendre 37.102. El president de l’entitat, Frederic Gómez, atribueix el lleuger descens, sobretot, a la disminució de l’atur i a la tornada de molts immigrants als seus països. La tendència a la baixa s’està produint, segons els responsables de les federacions catalana i espanyola, de manera generalitzada a tot l’Estat en els últims anys.

Dimecres es van reunir els integrants del Banc a la seu de l’ens a Girona per donar el tret de sortida a la celebració del 30è aniversari de la seva fundació, l’any 1988. El banc gironí es va convertir així en el segon d’Espanya, després que un any abans s’hagués creat el de Barcelona. Tot i que encara no han tancat la memòria de l’any passat, el Banc dels Aliments de Girona va fer dimecres el primer balanç del 2017 coincidint amb la reunió del comitè executiu de la Federació Espanyola de Bancs d’Aliments i de la direcció de la Federació Catalana de Bancs d’Aliments a la capital.

Gómez va explicar que el perfil majoritari d’usuaris és el de persones de nacionalitat espanyola i afirma que no han notat un increment de pensionistes, malgrat les precàries condicions que fa mesos que denuncien.

Tendència a la baixa general

La tendència a la baixa generalitzada l’han constatat tant el president de la Federació Catalana de Bancs d’Aliments, Joan Vila, com el president de la Federació Espanyola de Bancs d’Aliments, Nicolás Palacios. De fet, durant l’any passat a les quatre demarcacions catalanes es van atendre 211.263 persones, enfront de les 215.112 que es van beneficiar dels donatius el 2016.

Tant Vila com Palacios, però, apunten que el descens és molt lent i que, de fet, a nivell espanyol hi havia hagut descens del 2015 al 2016 però que el 2017 hi ha hagut un lleuger repunt. “Sembla que vol baixar una mica però molt a poc a poc”, ha remarcat Palacios.

Gairebé 3.000 tones recollides

Pel que fa a les tones recollides, a Girona durant l’any 2017 es van recaptar 2.858 tones, de les quals se’n van distribuir 2.827 (el decalatge correspon a la diferència d’estocs que hi ha al magatzem entre principi i final de l’any). Un dels punts àlgids va ser, precisament, la campanya del Gran Recapte, en què es van aconseguir, amb l’ajuda d’uns 4.500 voluntaris, 484 tones de menjar, una xifra lleugerament superior a l’aconseguida l’any 2016. La quantitat d’aliments recollits l’any passat és molt similar a la del 2016 (amb 2.879 tones) però Gómez ha insistit que enguany s’ha experimentat una millora de la qualitat dels productes i dels seus valors nutritius.

Un nou magatzem

El banc gironí ha atès des que va néixer milers de persones i s’ha convertit en una solució d’urgència per a col·lectius vulnerables. Per commemorar els 30 anys, s’ha programat un acte de celebració que tindrà lloc a principis de maig. L’objectiu és inaugurar el nou magatzem que ha posat a punt l’entitat, que els permetrà doblar la capacitat d’emmagatzematge actual.