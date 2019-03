Mercat sense bosses de plàstic

Olot vol tenir el primer mercat setmanal de Catalunya lliure de bosses de plàstic. Amb aquest objectiu, a finals d’abril es posarà en marxa una prova pilot en la qual participaran catorze parades, que començaran a repartir bosses biodegradables. Sobretot són parades de fruita i verdura, però també n’hi ha dues de planter i una de fruita seca. La iniciativa la impulsen l’Ajuntament d’Olot, l’Associació de Marxants i l’empresa Traç Verd, que és l’encarregada de repartir les bosses. Mentre duri la prova pilot les bosses biodegradables sortiran a cost zero tant per als marxants com per als compradors. Quan s’acabi, i en funció dels resultats, s’estudiarà com estendre-ho a la resta del mercat. Es calcula que al mercat setmanal d’Olot -que es fa cada dilluns- s’hi reparteixen anualment més de 250.000 bosses de plàstic.