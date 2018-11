Més robatoris amb intimidació durant les Fires Pintades feixistes i espanyolistes a Verges

Els Mossos d’Esquadra i la Policia Municipal de Girona han detingut quinze lladres violents i han arrestat un menor per agressió sexual durant les últimes Fires de Girona. El cap de l’ABP Gironès-Pla de l’Estany, l’inspector Xavier Domènech, ha detallat que havien detectat un increment de la violència de grups de joves -entre els quals hi ha menors no acompanyats- centrats a robar mòbils i carteres. Això ha fet augmentar els robatoris amb violència i intimidació d’un any per l’altre, dels 18 del 2017 als 27 d’aquest any.

També han arrestat un menor de 17 anys per haver violat una noia de 16. Amb tot, en conjunt la tendència delictiva durant les Fires de Girona ha anat a la baixa. Aquest any s’han registrat 331 delictes en deu dies, mentre que l’any passat van ser 352.

Menys intoxicacions etíliques

D’altra banda, els Serveis d’Emergències Mèdiques (SEM) van dur a terme 72 atencions sanitàries durant les Fires de Girona al recinte de concerts de la Copa. Només sis eren per intoxicacions etíliques i en cap cas es van atendre menors d’edat. La xifra contrasta amb els 41 casos que es van produir l’any passat.

Aquest any també s’ha estrenat un nou espai a la Copa, el punt lila. Una parada per “assessorar, sensibilitzar i informar sobre situacions d’assetjament sexual i conductes incòmodes”. En total s’hi van dirigir unes 1.300 persones, i des de l’espai es van repartir fins a 500 polseres amb el lema Només sí és sí. A més, “no s’ha atès cap incident greu”, segons fonts del consistori gironí.

Verges (Baix Empordà) es va despertar ahir al matí amb algunes façanes pintades amb símbols nazis, insults contra el president Quim Torra i escrits com “Tots som espanyols” i “ Viva España ”. També es van pintar banderes espanyoles als fanals i pilones dels diferents accessos al municipi i es van treure les quatre estelades que hi havia a les carreteres. L’alcalde del municipi, Ignasi Sabater, ha atribuït els fets a un grup “d’extrema dreta que actua encaputxat i de nit” i que busca el “conflicte”. Per això ja ha anunciat que l’Ajuntament es personaria com a acusació particular i ha animat els veïns afectats a denunciar els fets. També ha avançat que organitzaran una jornada “participativa” per netejar els desperfectes. A banda de Verges, la mateixa matinada també es van treure llaços grocs de la Pera i es va tornar a serrar el pal de l’estelada de la rotonda d’entrada a Palamós.

Esvàstiques i insults

Una de les pintades de “ Viva España” es va escriure en una pancarta que hi ha situada a l’entrada del poble, en què es reclama un nou institut escola. En aquesta ocasió, ha dit l’alcalde, “els ha tocat el rebre a cases particulars”, i ha assegurat que els autors dels desperfectes “no poden viure sense conflicte”. “Però aquí a nosaltres no ens hi trobaran mai perquè el nostre és un projecte de propostes, de compromís social i nacional”, ha insistit. Entre els escrits hi ha insults al president Torra i a Carles Puigdemont, com ara “fill de puta” i “ maricón traïdor”, a més de “Torra portarà a la ruïna Catalunya” i algunes esvàstiques.