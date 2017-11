Més UdG o Nova UdG

Sergi Bonet

Més UdG: acabar la feina iniciada el 2013

Ens reafirmem com una universitat catalana, arrelada al territori i amb projecció internacional. Continuarem compromesos amb els valors de l’educació, la defensa de la pau, la llibertat d’expressió i la democràcia, i ens mobilitzarem tantes vegades com sigui necessari per defensar aquests valors.

Afavorirem la igualtat d’oportunitats a tots els estudiants de grau, màster i doctorat. Seguirem lluitant per la gratuïtat dels estudis universitaris.

Resoldrem els problemes de mobilitat entre els campus i les estacions de la ciutat amb un sistema de transport propi i gratuït.

Garantirem l’accés a la mobilitat internacional de tots els estudiants de grau i màster complementant els ajuts Erasmus fins a 1.200 euros al mes, perquè ningú en quedi exclòs per motius econòmics.

Facilitarem les estades internacionals de fins a tres mesos dels investigadors doctorants (amb independència de la relació contractual que tinguin). Quan acabin el contracte disposaran d’un contracte postdoctoral de dos anys per poder cursar una estada internacional.

Reeditarem els programes de recerca, transferència i infraestructura científica, innovació docent, etc., com a finançament basal de la millora de la qualitat de la recerca i la docència, per un valor aproximat de 15 milions d’euros.

Atès el greu envelliment de les plantilles de personal d’administració i serveis i de personal docent i investigador, impulsarem mesures per al relleu generacional i les promocions de tots dos col·lectius.

Reforçarem les polítiques de qualitat universitària, seguretat i salut laboral i compromís social.

Volem que la universitat formi bons professionals, però que també formi ciutadans lliures, crítics i compromesos socialment.

Per posar el coneixement al servei del desenvolupament humà i del territori, les principals eines seguiran sent les càtedres conjuntes amb institucions locals i empreses, els campus sectorials i els debats universitaris oberts a la societat sobre grans problemes socials.

Joaquim Salvi

#NovaUdG: més veu als estudiants i més consens

Volem una universitat pública i gratuïta que no exclogui cap estudiant de l’accés al coneixement amb un programa de beques i ajuts.

Apostem per una universitat compromesa amb els valors d’igualtat, responsabilitat social, justícia i sostenibilitat.

Volem situar l’estudiant en el centre de les decisions sobre la universitat i fixar un model d’aprenentatge complementari basat en les pràctiques, els idiomes, les estades a l’estranger i les accions de cooperació.

Volem una universitat que posi en valor els seus recursos humans, el PDI i el PAS. I que valori la seva expertesa, corregeixi els greuges de les plantilles, garanteixi l’estabilitat i planifiqui el relleu generacional.

Impulsarem un model de relació ciutat-universitat d’èxit a nivell internacional, que hem de fer possible mitjançant la recuperació de la presència i influència en el territori i teixint les aliances perdudes per recuperar el Parc Científic i Tecnològic.

Fixarem una estratègia consensuada, que respecti la pluralitat i doti de capacitat de decisió les unitats i les persones a partir de la confiança, la corresponsabilitat i el retiment de comptes.

Afavorirem que la nostra universitat marqui tendència en innovació docent i administració electrònica per adaptar-nos a les demandes dels estudiants i la societat.

Aplicarem un model de bon govern, de govern obert amb eficiència, informació pública i transparència.

Crearem una xarxa de relacions sòlides amb universitats europees que potenciï l’eix transfronterer, que ampliï el catàleg de dobles titulacions i que sigui oberta al món en l’intercanvi d’estudiants, pràctiques i estades.

Impulsarem un pla estratègic que tindrà uns objectius consensuats i compartits que defineixi una trajectòria més enllà del mandat d’un rector per aconseguir adaptar el projecte universitari al nou context social, econòmic i ambiental.