Més del 50% del raïm de Girona Ha patit la plaga del míldiu

Els viticultors professionals de les comarques de Girona i de la resta de Catalunya amb plantacions afectades pel míldiu poden demanar ajudes fins al 19 d’octubre per pal·liar els efectes del fong, que segons l’estimació d’Unió de Pagesos a les comarques de Girona és d’un 85% de mitjana en el cas de les vinyes ecològiques. Pel que fa a les vinyes convencionals, l’afectació mitjana és d’entre un 40% i un 60%.

Les pluges han fet proliferar el fong, amb efectes especialment devastadors als cultius ecològics. Les varietats més afectades són el macabeu i la parellada, bàsiques per als vins escumosos, mentre que l’afectació sobre el xarel·lo, la varietat que s’utilitza per als vins blancs, ha estat més baixa. El departament d’Agricultura ja va publicar el 25 de setembre la resolució de convocatòria de l’ajuda per compensar les pèrdues econòmiques causades pel fong.A petició del sindicat Unió de Pagesos, Agricultura ha acceptat compensar els viticultors que hagin perdut com a mínim el 35% de la producció respecte de la collita de l’any anterior. La compensació màxima de vinya afectada per míldiu és de 2.190,64 euros per hectàrea. En aquest sentit, Unió de Pagesos demana a Agricultura que aporti tot el pressupost necessari per cobrir les sol·licituds que es presentin.

Més afectació a l’Alt Empordà

A les comarques de Girona hi ha 2.105 hectàrees de vinya productiva, segons dades del departament d’Agricultura: 1.773 de les quals a l’Alt Empordà, 257 al Baix Empordà i 38 al Gironès. Les considerades ecològiques representen unes 598 hectàrees, el 28% del total de Girona, segons les dades del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE).