Més facturació, plantilla i exportació

Els directius enquestats per l’estudi empresarial Girona 100 SA, elaborat per la Càtedra Cambra de l’Empresa Familiar de la UdG, asseguren que van tancar el 2017 amb un augment de la facturació (75% dels enquestats) i de la plantilla (70%), i amb més activitat a l’estranger (53%). Segons l’estudi de les 100 empreses amb més volum de facturació de Girona, les virtuts de les empreses gironines són que prenen decisions de manera ràpida i flexible, que tenen uns valors compartits i que saben adoptar una perspectiva a llarg termini.

Entre els assumptes que més preocupen els empresaris gironins hi ha l’increment del cost de les matèries primeres i l’atracció de talent. Una de cada tres empreses gironines considera que la reducció de la burocràcia impulsaria les perspectives empresarials. Un 32,5% reclama incentius a la inversió, un 30% acords laborals més flexibles i el 25% el desenvolupament d’infraestructures que no frenin l’economia. De l’enquesta de la novena edició del Girona 100 SA també destaca la reclamació d’abaixar impostos (20%), de millorar la formació (15%), de fer una normativa fiscal més simple (15%) i de tenir més ajuts de les administracions públiques per reduir els costos laborals (12,5%).

L’estudi ha detectat aquest any “una mica menys d’optimisme que l’any anterior” per les perspectives econòmiques. No obstant això, remarca que “s’observa que majoritàriament les percepcions de les empreses enquestades són positives, amb poques percepcions negatives o molt negatives”. En l’àmbit sectorial, qui ha tingut una situació millor el 2017 ha estat la indústria manufacturera, en què el 87% de les empreses han augmentat la facturació, el 80% han experimentat increments de plantilla i gairebé el 73% han crescut en activitat a l’estranger. “Les 100 empreses més grans de Girona tenen una bona salut empresarial però, per continuar guanyant competitivitat en un món global, han de fer una aposta decidida per la digitalització del seus negocis perquè estratègicament es convertirà un tema crític en els pròxims dos o tres anys”, assegura Manel Blanco, soci responsable de KPMG a Girona.

La incertesa política, en sisè lloc

La guerra pel talent professional i l’increment del cost de les matèries primeres són els problemes més comuns entre les empreses de l’índex, compartits pel 37,5% i el 35% de les companyies, respectivament. Continuen en importància el creixement de la competència (27,5%), la disminució de la rendibilitat (20%), la inestabilitat de la moneda (17,5%) i la incertesa legal i política (17,5%).

Més negoci

Les empreses incrementen per vuitè any consecutiu la seva xifra de negoci, i registren una millora del 6,41%, que és superior al 3,11% de l’edició del 2016. Continua l’increment de la rendibilitat per tercer any consecutiu. Tots els sectors tenen beneficis en aquesta edició del 2017 de l’estudi, igual que en l’edició anterior. L’import de les pèrdues en termes absoluts ha disminuït significativament, i ha passat de 20.695 milers d’euros el 2017 a 8.940 milers el 2016.

Finalment, l’estudi destaca que es crea ocupació, però amb contractes temporals.