Més talent i més recursos per a l’emprenedoria

Un WC portàtil ecològic que no necessita aigua, un dispositiu que facilita i abarateix l’actual sistema de detecció del melanoma, una quilla o aleta biodegradable per a taules de surf que no contamina el mar quan es desprèn de la taula i es perd al fons marí, unes ulleres de realitat virtual que permeten visualitzar com serà una obra i facilitar així la seva interpretació sobre el plànol... Són algunes de les nombroses idees innovadores que han sorgit en els últims anys d’emprenedors de les comarques gironines i que s’han acabat convertint en negoci o estan en vies d’aconseguir-ho.

Els experts coincideixen que cada vegada hi ha més emprenedors amb bones idees i molt de talent que busquen fer-se un lloc en el mercat, i que alhora també hi ha més recursos perquè els projectes innovadors acabin materialitzant-se com a negoci, des de premis a l’emprenedoria fins a esdeveniments que faciliten la trobada entre start-ups i inversors, com ara el Tren dels Emprenedors de French Tech o el Business Angels Girona (BAGi), la primera xarxa d’inversors en start-ups de les comarques gironines.

Creada el 2015 per deu persones que havien participat en un curs de formació al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, el BAGi ha analitzat 600 start-ups i ha apostat per nou d’aquestes empreses emergents, en què, de moment, s’han invertit 1.350.000 euros. “BAGi no inverteix, posa en contacte inversors i emprenedors. Som una xarxa, no un fons d’inversió”, diu l’advocat Josep Prat, vicepresident de l’entitat.

Prat reconeix que a Girona “hi ha molt de talent, i també diner, però els empresaris acostumen a ser cautelosos; tenim una bona xarxa d’inversors, però en fan falta més, sobretot inversores. En tenim molt poques”, confessa.

A l’hora de determinar si és un bon projecte, els professionals de Business Angels tenen en compte diferents elements: “Valorem, sobretot, l’equip. Un 70-80% de les possibilitats d’èxit d’un projecte passen per un bon equip. Lògicament ha de ser un projecte maco, amb trempera, escalable. Cal que hagi passat per les tres F del finançament (family, friends i fools ). Només si la família, els amics i els mateixos emprenedors hi han invertit, es passa a la segona fase del projecte”, explica Prat, que destaca que “el més important és que el porti un líder, un CEO que es vulgui menjar el món, que tingui una actitud positiva i que s’hi involucri”.

Premis que donen una empenta

Haver tingut el suport de família i amics és important per a un emprenedor que comença a obrir-se camí, però també ho és, i molt, haver aconseguit un premi d’emprenedoria, que suposa una injecció d’ànim i sovint un gens menyspreable suport econòmic i l’acompanyament d’assessors per elaborar un pla de negoci que asseguri la viabilitat del projecte. Així ho reconeix Adrià Giner, de 26 anys i veí de Roses. Ara fa tres anys va dissenyar i comercialitzar un tipus de sanitaris ecològics similars als que havia vist a França. Va demanar 15.000 euros al banc, amb l’aval del seu pare, i va crear l’empresa Ekko WC, dedicada a llogar o vendre uns lavabos portàtils que no gasten aigua i són totalment ecològics. El projecte d’Ekko WC va guanyar el Premi Emprenedor l’Alt Empordà l’any 2018 i un any després va ser el guanyador de la Mostra d’Emprenedors de Girona. Giner assegura que els guardons, dotats amb 3.000 euros i 1.000 euros respectivament, li han suposat un suport econòmic per tirar endavant el negoci, però destaca que li han servit sobretot per donar-lo a conèixer i com a aval a l’hora d’oferir-lo als clients. És també “un copet a l’esquena que et dona ànims per seguir endavant”, indica Giner. Els sanitaris d’Ekko WC s’usen ja en molts festivals i altres esdeveniments, i ara l’empresa de Giner treballa en el disseny de sanitaris ecològics fixos, ja que alguns clients l’hi han demanat. Giner es defineix com un emprenedor nat i assegura que l’aventura d’Ekko WC ha estat “un aprenentatge” i alhora una font d’ingressos per continuar ideant nous projectes i tirar-los endavant.

Com en el cas de l’Ekko WC, també ha rebut més d’un premi a l’emprenedoria el projecte de la start-up Dermavision Solutions SL per desenvolupar i comercialitzar un innovador dispositiu mèdic que millora i abarateix el procés de detecció del melanoma. El dispositiu, denominat Deviskan, ha guanyat recentment el Premi aGOe a l’Emprenedoria i Creativitat, convocat per l’Associació Gironina d’Orientació Empresarial (aGOe) i dotat amb 500 euros i amb l’assessorament tècnic d’experts. El projecte, creat conjuntament per Narcís Ricart, enginyer informàtic, i Enric Campmol, enginyer industrial, ja va endur-se l’any passat el Premi Emprenedor Alt Empordà. El dispositiu és encara un prototip, s’ha provat amb èxit al laboratori amb més de 80 persones i ja se n’ha registrat la patent europea, ja que l’objectiu és oferir-lo a hospitals públics i privats i a centres dermatològics de l’estat espanyol i l’estranger. “Els premis ens demostren que el nostre projecte és bo, i el fet que l’hagin avaluat experts i ens donin la seva opinió ens ha ajudat a prendre decisions a l’hora de fer un pla de negoci”, diu Enric Campmol.

Internacionalització

Que els emprenedors tinguin molt present el mercat internacional, especialment l’europeu, ja des de l’inici és un dels objectius que es treballen des la Cambra de Comerç de Girona. “No hem d’oblidar que el mercat europeu és el nostre mercat interior”, destaca David Coromina, director de desenvolupament empresarial de la Cambra de Comerç de Girona. Entre les iniciatives encaminades cap a aquest objectiu que impulsa la Cambra destaca el programa Erasmus per a joves emprenedors, subvencionat per la UE. “Facilitem que emprenedors gironins facin estades de sis mesos treballant colze a colze amb empresaris europeus relacionats amb l’àmbit en què volen obrir-se camí”, explica Coromina. “En aquestes estades els emprenedors aprenen d’empresaris amb experiència i sovint tornen amb contactes i col·laboracions que es mantenen una vegada finalitzat l’Erasmus”, afegeix. La Cambra també estreny lligams econòmics i empresarials a l’Euroregió Pirineus Orientals a través del programa CCI PirineusMed, subvencionat amb fons Feder. Dins aquest objectiu s’emmarca l’anomenat Tren dels Emprenedors, impulsat per la xarxa francesa French Tech i en el qual també participa la Cambra de Girona. Es tracta d’un tren que surt de Tolosa en direcció a Madrid i, a les diverses estacions on fa parada (entre elles, Perpinyà, Girona i Barcelona), hi van pujant responsables d’empreses emergents del sector tecnològic que, en el tram de Barcelona a Madrid, presenten els seus projectes davant un jurat i un grup d’inversors als quals intenten convèncer per finançar-los.

Emprendre als 41 anys

Tot i que la Cambra ha detectat un auge de nous projectes empresarials innovadors, molts d’ells relacionats amb les noves tecnologies i encapçalats per joves talents, no ha deixat d’assessorar negocis més tradicionals, alguns d’ells impulsats per professionals amb experiència que han decidit aventurar-se a crear un negoci propi. És el cas de Xevi Gelabert, de 41 anys, psicòleg que havia treballat durant anys per a ajuntaments o entitats com la Creu Roja en tasques de formació i orientació laboral. “Estava cansat de la inestabilitat laboral i vaig decidir obrir una empresa dedicada a la selecció de personal especialitzada en hostaleria, ja que no n’hi havia cap”, explica. Per posar en marxa Hostaljobs va rebre orientació de la Cambra de Comerç a l’hora de fer un pla d’empresa, va recapitalitzar part de la prestació d’atur i va demanar un préstec. “M’ho jugava tot, però creia en el meu projecte”, assegura. Tot i que els primers mesos van ser “molt durs” i que va haver d’invertir-hi moltes hores i energia, ara l’empresa es troba en un moment de creixement, amb incorporació de nous treballadors i implantació de nous serveis, com una aplicació perquè els treballadors fitxin a l’hora d’entrar i de sortir de la feina.

També recorda uns inicis difícils Jordi Plana, que de ben jove va crear a Cornellà de Terri una empresa de consultoria i de software per a empreses i que avui lidera la companyia Beezy, amb seu a San Francisco i que acaba de rebre una línia de crèdit de 16 milions de dòlars de Goldman Sachs Merchant Banking Division per accelerar el seu creixement i expansió internacional.

Plana, principal accionista de Beezy, explica que el punt d’inflexió de la seva trajectòria com a emprenedor es va produir quan el 2009 la seva empresa va ser reconeguda per Microsoft com a millor partner mundial del sector públic i quan va rebre de Microsoft l’encàrrec de fer-li un programari. Ara compta amb clients de 80 països, com Banco Santander, Bank of England o CaixaBank, i en l’últim any ha triplicat el nombre d’usuaris. Abans d’això, però, Plana recorda com va instal·lar-se a San Francisco: “Sol, sense ni un duro i ni tan sols un visat”. Sobre el finançament rebut recentment, diu que en el passat s’havia plantejat rondes de finançament però que no les hauria aconseguit: “Com a companyia no teníem la maduresa necessària”.