El Milestone Project porta l’art de les dones a les façanes de Girona

La setena edició del festival d’art urbà Milestone Project ha decidit “visibilitzar i reivindicar el paper de les dones artistes” convidant tres creadores que han pintat grans obres murals en façanes i espais urbans de la ciutat de Girona.

La barcelonina Andrea Michaelsson, Btoy, ha triat un retrat d’Antònia Adroher, mestra, sindicalista i fundadora del POUM, com a “símbol cultural de la memòria històrica contra la dictadura franquista”, i l’ha pintat en una gran marquesina de fusta al carrer del Portal Nou, a prop del cinema Truffaut.

La bruixa de pedra

L’argentina Milu Correch s’ha inspirat en la protagonista de la llegenda de la bruixa petrificada de la catedral de Girona per pintar la paret del pàrquing del restaurant Can Roca, on va començar el restaurant El Celler de Can Roca i que encara continua acollint el bar restaurant dels pares. L’ha representat en el moment d’insultar i tirar pedres contra una processó catòlica, just abans que el càstig diví la convertís en pedra. La seva obra vol ser una metàfora de la repressió contra les dones.

Hyuro, que aquests dies porta a terme la seva creació en una façana del barri de Sant Narcís, creu que l’art al carrer obre “un espai de reflexió, d’alliberament de les pors, els conflictes i les inquietuds”. La seva creació, que acabarà dissabte, és una dona amb brusa i faldilla captada en diversos moments mentre va obrint els braços.

El Milestone Project va néixer el 2011 amb una vocació més transversal i una programació més diversificada que incloïa concerts. Posteriorment, s’ha anat concentrant en obres de gran format que han omplert façanes i han deixat imatges que, amb el temps, s’han convertit en icòniques.