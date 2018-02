Millo: "No em consta la vinculació entre l'imam de Ripoll i el CNI"

El delegat del govern espanyol, Enric Millo, ha afirmat que no li "consta cap vinculació entre l'imam de Ripoll i el CNI". Segons les agències Europa Press i EFE, el Centre Nacional d'Intel·ligència espanyol (CNI) va admetre que va tenir contactes amb Abdelbaki es Satty el 2014 mentre era a la presó de Castelló.

Una relació que Enric Millo "desconeix": "A mi m'informen sobre qüestions d'interès per la gestió dels conflictes que hi ha sobre la taula o sobre l'amenaça terrorista, però no em consta aquesta vinculació".

Pel que fa a la demanda de l'alcalde de Ripoll, Jordi Munell, sol·licitant més informació a la delegació del govern espanyol, Millo ha assenyalat que no l'ha respòs "perquè no tinc cap constatació, però no perquè no hi hagi voluntat d'investigar, d'aclarir, o de reunir-me amb l'alcalde quan ho consideri oportú".

La setmana passada Munell va criticar el Ministeri d'Interior i la delegació del govern espanyol a Catalunya "per no aclarir la relació entre Es Satty i el CNI". "Algú tenia coneixement dels plans de l'imam? Es podrien haver evitat els atemptats?" es va preguntar l'alcalde de Ripoll que fa mesos que trasllada aquestes preguntes als responsables estatals.

Per aquesta raó, l'ajuntament va decidir personar-se com a acusació particular en la causa que té oberta l'Audiència Nacional i en la qual investiga els atemptats de Barcelona i Cambrils, "com a perjudicats i també per tenir accés a la informació, vista la manca de respostes oficials", va lamentar Monell.