És impossible veure una mimosa i que no et vinguin ganes de pintar-la. La seva espectacular floració groga dona l’avís de l’entrada a la primavera, però a Can Talojas, a Adri, a la vall de Llémena, esclata en flor ignorant que encara som a l’hivern. És un explosió de color i d’olors, les seves flors són com espurnetes de sol.

Dibuix i text: Toni Xifre (UrbanSketchers Girona)