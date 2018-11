Missatges a l’Espai contra l’Alzheimer

Amb el lema Missatge a l’espai. Per un futur que tothom recordi, el centre comercial Espai Gironès engegarà aquest 1 de desembre una campanya que convidarà els visitants a escriure un missatge sobre el seu record més preuat. Els missatges seran recollits en un USB i enviats a l’espai interestel·lar per una empresa especialitzada. Per cada missatge, el centre comercial donarà 5 euros a la Fundació Pasqual Maragall per a la investigació contra aquesta malaltia neurodegenerativa.

La campanya durarà fins al 5 de gener i, segons Pau Jordà, gerent del centre comercial, s’espera poder recollir uns 2.000 missatges, que suposarien 10.000 euros per a la Fundació Maragall. Dins de la mateixa campanya, a l’Espai Gironès es projectaran dues pel·lícules i es faran xerrades sobre l’Alzheimer.