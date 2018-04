El Modern acollirà un centre d’indústries culturals

La Girona vella tindrà un nou pol de creació per a les indústries culturals amb la reforma de l’antic Cinema Modern, actual seu del Cinema Truffaut. L’Ajuntament espera que aquest equipament sigui un referent en la dinamització de la indústria cultural i creativa de la ciutat i del territori.

“Més enllà de l’embolcall, que és el Cinema Modern, es tracta d’un projecte molt ambiciós de la nostra ciutat i del nostre govern. És l’inici d’un projecte de promoció i de dinamisme econòmic per a la ciutat que permetrà diversificar l’economia del territori. L’objectiu és que Girona es converteixi en centre i capital a Catalunya d’una nova manera d’entendre la cultura com a indústria”, ha subratllat l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

La regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, Glòria Plana, assegura que Girona vol tenir un paper important “en la producció de les indústries culturals dels àmbits de les arts escèniques, la música, el cinema, el teatre i l’audiovisual”.

Renéixer d’entre les runes

L’edifici de l’antic Cinema Modern serà la seu física i l’espai central del projecte d’indústries culturals i creatives de la ciutat i del territori. Per aquest motiu, la rehabilitació de l’espai és un element indispensable dins del projecte.

El projecte de rehabilitació preveu intervenir sobre 2.401,80 metres quadrats, que és la superfície construïda del conjunt actual del Modern, en part en estat ruïnós. L’edifici està dividit en quatre plantes més la planta baixa, que serà el punt d’entrada a l’edifici des del carrer Nou del Teatre i que permetrà l’accés a les escales i a l’ascensor.

Les obres s’han projectat en dues fases, amb una primera fase dividida en dues parts. La primera fase té un pressupost estimat de 2,2 milions d’euros i la segona d’1,7 milions. Es preveu que les obres de la primera fase puguin iniciar-se al segon trimestre de l’any vinent.

La primera part de la primera fase es dedicarà a la rehabilitació de la tercera planta de l’edifici, on s’ubicaran les oficines de gestió del centre d’arts i creació de Girona, a més d’una sala plató (d’uns 70 metres quadrats), un laboratori polivalent i diverses sales de reunions. En aquesta fase s’actuarà també en els accessos a aquesta planta.

Després s’actuarà en l’actual Cinema Truffaut, amb la reforma de la sala annexa a la sala d’exhibició actual per fer-hi una segona sala de projeccions.El regidor de Cultura, Carles Ribas, manté la voluntat de reforçar el Truffaut com a espai municipal d’exhibició de films en versió original i de cinema d’autor i per això s’adequarà una segona sala per al cinema. Aquest espai, de 89,25 metres quadrats, tindrà una capacitat per a 79 persones. El regidor ha explicat que, mentre es facin les obres a l’actual Cinema Truffaut, l’Auditori de la Mercè passarà a ser l’espai de projeccions del cinema per tal de minimitzar les afectacions a l’activitat.

Un cinema en VO consolidat

El Cinema Truffaut es va inaugurar l’any 2000 i al llarg de 18 anys ha estrenat més de 500 pel·lícules, totes en versió original o subtitulades. La sala va passar per un període inicial de crisi, però la revitalitació del Barri Vell i l’aposta creixent per les versions originals, amb més ciutadans estrangers que resideixen a la ciutat, li ha jugat a favor. El 2012 la sala es va digitalitzar i l’any següent es van canviar les antigues butaques. La sala, que està gestionada pel Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona, va rebre l’any 2001 el premi Sant Jordi de cinematografia i és la seu oficial de la Filmoteca de la Generalitat de Catalunya a Girona des d’aquell mateix any. Es tracta d’un cinema municipal i les subvencions públiques cobreixen aproximadament un 35% del seu pressupost anual. L’Ajuntament de Girona destina uns 30.000 euros anuals a aquest cinema.

Espai per a la dansa

La segona fase del projecte inclourà la reforma de la sala principal de l’antic Cinema Modern, ubicada a la primera planta de l’edifici. Les actuacions permetran que la sala esdevingui un escenari complementari del Teatre Municipal, que es preveu destinar principalment a l’àmbit artístic de la dansa, ja que actualment no hi ha cap espai adequat per a aquest tipus de propostes escèniques. La sala, que es planteja com a espai polivalent, tindrà una capacitat per a 199 persones i una superfície de 221 metres quadrats.

El projecte d’obres es finançarà en part gràcies als fons FEDER i la resta amb fons propis.