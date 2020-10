Molí de la Farga de Banyoles

Aquest edifici continua fabricant paper artesanalment. Es va construir el 1685 per treballar l’aram i més endavant, a finals del segle XIX, la família Escatllar va fer-hi l’última ampliació per fabricar paper. Les dues activitats van coexistir fins al tancament, a mitjans del segle XX. Quan em vaig asseure a dibuixar l’edifici, amb les bones sensacions que tens els dies que has après alguna cosa, em va semblar que feia el dibuix més de gust. Dibuix i text: Felip Planas (UrbanSketchers Girona)