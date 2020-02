Anys després de visitar-lo per primera vegada amb una amiga, vaig tornar al Molí de la Farga. Anar-hi només per dibuixar-lo va ser com descobrir-lo de nou. Queda dissimulat, gairebé invisible amb tot el moviment del polígon on és. Darrere el Molí, Banyoles es perd de vista per deixar pas a un paisatge de conte, amb el soroll de l’aigua i l’olor de terra humida.

Dibuix i text: Joana Plana Ortiz (UrbanSketchers Girona)