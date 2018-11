Mor el músic xiulador Carles Arbusé

El càncer contra el qual lluitava des de feia dotze anys va acabar vencent-lo diumenge passat. Conegut com el Xiulet, ja que versionava cançons xiulant-les, Carles Arbusé deixa una desena de discos i un llibre, titulat Camina, camina, no deixis de caminar, on l’artista explica el seu combat contra un càncer que li va afectar diverses parts del cos, entre d’altres els pulmons, però tot i així no va deixar de xiular cançons fins que la malaltia ja va estar molt avançada. Arbusé va concebre el llibre com una “ajuda” per a les persones que tenen càncer, ja que, malgrat relatar, a mode de diari, la duresa de les sessions de quimioteràpia o de les recaigudes, hi va deixar reflectit el seu “coratge incontenible” i la seva capacitat “per assumir els sotracs perquè es converteixin en fonament de la força” per tornar-se a aixecar després de caure, segons escriu Josep Maria Fonalleras al pròleg.

El primer diagnòstic de càncer el va rebre el 2006 a Miami, on participava en diversos programes de televisió. A més dels discos i el llibre, Arbusé deixa l’Associació de Nens i Nenes Abandonats (ell va créixer en un hospici), que va fundar recentment i a la qual vol que es destinin els beneficis del seu llibre.