Els Mossos busquen els tres homes que haurien intentat segrestar una nena de 12 anys de Sils

Els Mossos d'Esquadra continuen investigant l'intent de segrest que va denunciar ahir una nena de 12 anys de Sils. Els fets es van produir dimarts al migdia, en un carrer a prop de l'Escola Jacint Verdaguer, quan la menor tornava al centre després de dinar a casa. Segons va relatar tant als professors com a la policia, tres homes que anaven en una furgoneta negra la van intentar segrestar, però ella se'n va poder desfer. La menor es va posar a cridar, alertant la gent que hi havia a la zona, la qual cosa va evitar que se l'emportessin.

Segons fonts pròximes al cas, la nena va descriure els tres homes que hi havia dins del vehicle i va dir que eren d'origen hindú. La policia busca els tres suposats segrestadors, així com testimonis dels fets. De moment, mantenen totes les hipòtesis damunt la taula i no hi ha detinguts. Segons els Mossos, aquest és l'únic cas d'intent de segrest que s'ha produït a la demarcació de Girona en les últimes setmanes.

El centre escolar i l'Ajuntament van informar dels fets ahir a la tarda a través d'un comunicat a les xarxes socials i la notícia va provocar un rebombori al municipi, especialment en la comunitat educativa. L'alcalde de Sils, Martí Nogué, ha fet avui una crida a la calma i ha explicat que no han pres cap mesura extraordinària perquè "habitualment sempre hi ha un agent de policia a les entrades i sortides dels centres escolars". Nogué també ha demanat a la població que no faci córrer rumors i que esperin a les conclusions de la policia. "Ara s'ha de deixar que els Mossos facin la investigació", ha afirmat a l'ARA.

La direcció de l'Escola Jacint Verdaguer, on estudia la menor, ha rebutjat fer declaracions i ha remès al comunicat que van enviar ahir. A l'escrit va demanar als pares que tinguessin "precaució" i que si veuen un vehicle que els pugui semblar sospitós truquin a la policia. A més, des del centre recomanen a les famílies que, com a mínim durant els pròxims dies, els menors entrin i surtin de l'escola acompanyats.