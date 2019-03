El Mot es capbussa en la literatura mediterrània

Jous que faciliten l’eutanàsia a la Sardenya rural, un nen libanès que sobreviu a la guerra gràcies a una imaginació desfermada, pasteres que semblen fèretres travessant l’estret de Gibraltar, quatre presos que s’expliquen històries plenes de tendresa i dolor en una cel·la subterrània d’Istanbul. Són només quatre situacions -narrades per Michela Murgia, Mazen Maarouf, Mahi Binebine i Burhan Sönmez- elegides gairebé a l’atzar entre l’obra dels 39 autors convidats a la sisena edició del festival Mot, que s’inaugurarà aquesta tarda a Olot i que explorarà fins al 6 d’abril, quan serà clausurat a Girona, la fecunda relació existent entre la literatura i la Mediterrània.

“Serà un desembarcament literari d’autors que, calladament, han pogut travessar els pocs ponts encara existents entre les quatre ribes de la Mediterrània. Grans noms de la literatura vindran a demostrar-nos que tots escriuen les seves històries amb el mateix mar a la mirada”, avança Manuel Forcano, comissari del Mot 2019.

La programació del festival, consultable a la web www.festivalmot.cat, conté un devessall de propostes que, més enllà de coincidències geogràfiques i culturals, giraran i capgiraran un dels tòpics literaris per excel·lència, el mar, amb diàlegs a dues i tres bandes amarats de l’esperit mediterrani.

Però algú sap què vol dir exactament ser mediterrani? Josep Piera, Adrià Pujol i Cristina Masanés parlaran de paisatges mitificats a la primera de les 16 converses d’un festival que, sempre regit per la coherència, acabarà transmutant-se en un mar de pàgines.

De les llegendes sardes de Marcello Fois -secundat per Daniel Álvarez Prendes- es passarà al costat fosc d’un espai sovint inhumà de la mà de Mazen Maarouf i Míriam Cano. Les veus dels clàssics revisitades per María Belmonte i Susanna Rafart compartiran protagonisme amb tradicions secretes divulgades per Michela Murgia i Joan-Elies Adell. I la poesia andalusina en català versionada per Josep Piera, Margarida Castells i Jaume Pont aportarà un toc tradicional prou compatible amb els mites i metàfores que Andrea Marcolongo -a la imatge- desplega als llibres que comentarà amb la flamant consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga. A més, Mircea Cărtărescu i el seu traductor al català, Xavier Montoliu Pauli, explicaran com navegar entre gèneres; Ivan Jablonka i Javier Reverte comentaran com emular Ulisses; i Mahi Binebine i Paula Santillán dibuixaran la cara més desagradable (islamisme violent, màfies, immigració il·legal i repressió política) de la riba sud de la Mediterrània. No podien faltar-hi Carme Riera, que conversarà amb Mita Casacuberta del mar sovint present en la seva mirada, ni Ersi Sotiropulu i Eusebi Ayensa, sempre disposats a homenatjar Cavafis.

Fins i tot hi haurà temps per a històries insospitades -amb Maria Carme Roca, Eduardo Mendicutti i Llucia Ramis- i per a les peripècies viatgeres relatades per Jordi Esteva, Pepa Roma i Quim Curbet.

L’exuberància i sensualitat que la mar comparteix amb l’escriptura estarà ben representada per Biel Mesquida i Josep Maria Fonalleras, mentre que Burhan Sönmez confirmarà que moltes petites històries en poden fer una de gran. Com al Mot.