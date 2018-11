El Museu del Joguet es fa més gran obrint la segona planta

El Museu del Joguet de Catalunya ha inaugurat la segona planta de l’equipament, amb prop de 3.000 peces, la majoria mai vistes abans. A la nova sala s’hi poden veure des de trencaclosques matemàtics fins a cases de nines, passant per una important col·lecció de Guy Selz. El seu director, Josep Maria Joan i Rosa, va explicar que l’espai està acabat des de fa mesos i que es va obrir puntualment al públic el 3 de maig, coincidint amb les fires i festes de la Santa Creu de Figueres. “L’obertura durant les fires va ser tot un èxit”, va recordar.

22.000 peces als magatzems

El museu exposa a hores d’ara entre 7.000 i 8.000 peces d’una col·lecció que arriba fins als 22.000 joguets d’orígens i temàtiques diverses. El departament de Cultura de la Generalitat ha participat en el finançament per obrir el nou espai.

El museu dedicat als joguets es va inaugurar l’any 1982, tot i que no va ser fins l’any 1998 que es va acabar la reforma de l’edifici. Aleshores es va obrir la planta baixa (d’entrada gratuïta) i la primera planta, que ofereix una important col·lecció permanent.

Instruments de Comelade

Entre el material que s’hi pot veure, hi ha jocs fets per nens africans, nines originàries del Japó, una col·lecció de trencaclosques matemàtics, instruments de joguina de Pascal Comelade o una col·lecció amb joguets d’arreu del món propietat de la família de Guy Selz.

Els visitants també hi poden veure objectes que semblen joguines però que no ho són, a banda de pilotes de futbol de diverses èpoques o altars i objectes religiosos. Fins i tot una maleta que Leopold Benguerel va guardar durant 20 anys a Xile i que va utilitzar per marxar cap a l’exili, l’any 1939, amb els seus pares. El museu també acostuma a cedir els seus espais per a presentacions i actes públics.