EL FESTIVAL CÀNTUT, de Cassà de la Selva, celebrarà aquest cap de setmana la seva segona edició. Roger Mas (a la imatge), Artur Blasco, Urbàlia Rurana, Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, Miquel Gil, Pep Gimeno Botifarra i Joana Gomila, entre d’altres, formen el cartell d’aquest festival en què la música de tradició oral és la protagonista. La proposta sorgeix de la web www.cantut.cat, dedicada a rastrejar l’empremta del cant de tradició oral de les comarques gironines, però que valora i relaciona aquest repertori amb el d’altres territoris dels Països Catalans a través de concerts, tallers o exposicions. El concert de Roger Mas, amb Les cançons tel·lúriques, demà a les 21 h, serà el tret de sortida d’aquest festival, que no vol que es perdi la música per la via de transmissió oral.