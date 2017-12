Música vocal i coral al Festival Veus d’Olot

Les Sound Six, finalistes de l’última edició de l’ Oh happy day de TV3; The Sons of Pitches, un sextet sortit dels pubs de Birmingham i que participa en els millors festivals a cappella d’Europa; Gema 4, un veterà quartet cubà que ha fet dels boleros i sons tradicionals cubans el pilar de la seva discografia, i el trencador trio suec Solala són algunes de les propostes destacades que, d’avui a diumenge, es podran veure a Olot en la segona edició del Festival Veus.

En total s’han programat tretze actuacions en la segona edició del festival, que vol convertir-se en l’eix del moviment sociocultural vinculat al món dels grups vocals i el cant coral, de gran tradició arreu del país i en particular a la Garrotxa, que té una gran quantitat de formacions corals i vocals. Per això, el festival es dirigeix, a més del públic en general, als integrants d’aquests grups i programa diferents activitats per formar-se amb professors de renom i compartir experiències amb altres cors i grups vocals. Tota la informació a www.festivalveus.cat.