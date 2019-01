NEU, esperit berlinès a Salt

El NEU! Festival No Internacional de Música i Altres Arts té l’esperit de la nit berlinesa. Tot i que la música n’és el pal de paller (dissabte a partir de les 18h i fins a la matinada a La Mirona de Salt, 18 euros), hi haurà fira de vinils, food trucks i exposicions. Hi actuaran Joan Colomo i la seva banda per presentar L’oferta i la demanda, el contudent trio Aliment, XEBI SF, Sara Fontán, Carmen 113, Museless, el cantautor bisbalenc Pau Blanc i Caballo Ganador, els DJ residents del festival que tancaran la nit de dissabte. Hi haurà un concert inaugural a càrrec d’Ominira divendres a les 23 h a la sala Yeah! Indie Club, al qual es podrà assistir amb l’entrada de La Mirona. També dins el festival, diumenge a les 18 h a l’auditori de Bescanó (26 euros) Albert Pla presentarà Miedo.