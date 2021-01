NEU!, un festival que resisteix

El NEU! Festival No Internacional de Música i Altres Arts arrenca aquest diumenge amb l’actuació de Nico Roig a l’Auditori de la Mercè (en sessió doble a les 17 i les 20 h). Aquesta proposta del primer festival de l’any a Girona, amb un format totalment original i trencador, és un espectacle amb so binaural on el públic, amb auriculars, se situa al voltant de la banda. A causa de les limitacions derivades de les restriccions de mobilitat, l’organització ha decidit ajornar els altres dos concerts d’aquest cap de setmana: el de Tona Gafarot i el de Lorena Álvarez. El festival, que es clausurarà el 30 de gener, inclou les actuacions de b1n0, Mazoni i una producció agosarada dels inclassificables ZA! & la TransMegaCobla, una travessia retrofuturista que viatja del folk al free.