El Nadal desafia el fred i surt al carrer

Les baixes temperatures no aturen l’allau d’activitats al carrer que promouen la majoria dels municipis de les comarques gironines quan s’acosten les dates nadalenques. Fires de Nadal, teatre, música, tallers, parcs infantils i pistes de gel ofereixen possibilitats per comprar regals o omplir les hores de lleure.

A la ciutat de Girona, on ja fa més d’una setmana que nombrosos carrers i places estan engalanats amb il·luminació nadalenca, la companyia Micro Troupe farà demà al matí diverses actuacions teatrals en diferents llocs de la ciutat per escampar aires de Nadal a través de l’espectacle. A la plaça de la Indepen- dència ja fa dies que s’ha obert el clàssic mercat nadalenc, on es poden trobar tota mena d’ornaments per al pessebre i l’arbre de Nadal i regals artesanals. El dissabte a les 17 h, a la plaça Pere Calders, Els Trambòtics oferiran una de les diverses actuacions musicals dedicades als més menuts. Entre el 22 de desembre i el 7 de gener, la Fira de Girona instal·la una pista de gel al Palau Firal.

Olot, ciutat de tradició pessebrista, va obrir la Mostra de Pessebres el 2 de desembre. També se celebra la Fira del Pessebre al centre de la ciutat els dies 8, 9 i 10 de desembre. Una altra de les activitats programades per a les festes de Nadal a Olot és la pista de gel, que s’instal·larà el dia 15 a la plaça Major de la ciutat.

Avets d’Espinelves

Un altre clàssic del Nadal al carrer és la Fira de l’Avet d’Espinelves (Osona), que se celebra fins al 10 de desembre i que any rere any atrau una allau de visitants (se n’esperen 80.000) que hi busquen l’arbre per vestir de Nadal la seva llar, així com tota mena d’ornaments artesanals en les 90parades que hi ha.

Platja d’Aro és una altra de les poblacions amb una àmplia programació nadalenca. Hi haurà concert de nadales de la Coral de la Vall d’Aro el 16 de desembre, exposició de diorames i pessebres i el reconegut pessebre vivent de Castell d’Aro. El parc infantil de Nadal de Platja d’Aro, El Mar dels Nens, estarà obert del 27 al 31 de desembre. A més, s’organitza per segon any el Sorteig de Nadal: fins al 5 de gener, per la compra d’un valor mínim de 20 euros en els establiments adherits a la campanya els clients obtindran butlletes per al sorteig d’un cotxe Toyota Aygo, una bicicleta elèctrica, un cap de setmana al municipi i milers d’euros en regals.

Llums dalinians a Figueres

A Figueres el centre llueix des de fa dies il·luminació nadalenca amb motius dalinians, inclosa la Rambla, on hi ha el Mercat de Nadal fins al 24de desembre, acompanyat d’un ampli calendari d’activitats que inclouen un trenet i inflables per als més petits, cantades nadalenques i exhibicions de dansa, entre d’altres. A la Bisbal les activitats arrenquen dissabte amb l’encesa de llums (19 hores) als carrers més cèntrics de la població. Una hora abans, a la plaça Major, hi actuaran el conjunt Yes The Music i la Marxing Band de l’Escola Municipal de Música Conrad Saló. La Federació de Comerç repartirà brou calent als assistents per combatre el fred.

A Tossa de Mar, durant aquest cap de setmana se celebra la Fira de Nadal al passeig de Mar i el passeig Mossèn Cinto Verdaguer. A més de comprar productes artesanals, els visitants podran fer tallers gastronòmics, de malabars i de maquillatge de Nadal i gaudir actuacions musicals diverses, com la del grup Blues Band i la del cantant Víctor Branch.