Per Nadal, no sortir del corral

Les notícies de cancel·lacions de Cavalcades de Reis, Pastorets, fires i mercats nadalencs cauen com una galleda d’aigua freda sobre la voluntat de normalització i desescalada de la població. L’Ajuntament de Blanes va anunciar ahir que suspèn el mercat nadalenc de Sant Tomàs, que cada any es fa el 21 de desembre i que se celebra des de fa més de 500 anys. Banyoles també ha anunciat que no farà la Cavalcada dels Reis d’Orient aquest Nadal i la substituirà per un acte de benvinguda. El regidor de Cultura i Festes del municipi, Miquel Cuenca, creu que fer la Cavalcada “no és viable” per la situació sanitària, segons va dir ahir a l’ACN, però ha tranquil·litzat els més petits garantint que els Reis d’Orient “vindran” i els infants els “podran veure”. Pinten bastos per a l’esperit nadalenc en sentit complet.