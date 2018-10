“Nedo tot l’any al mar i cal assumir el risc que suposa”

Perseverant i sense l’obligació de rebaixar cap temps, Natàlia Peris (Barcelona, 1977) ha anat progressant i veient com complia els seus petits reptes. “És important proposar-te una cosa i fer-la, tenir la capacitat de sacrifici per assolir el que vols i arribar a l’estabilitat emocional. A la vida, per prendre qualsevol decisió, has de tenir seguretat en tu mateix”, assegura, amb la rialla que provoca el fet d’haver començat nedant 1,5 quilòmetres per acabar competint en les travesses de 7 quilòmetres. “No hi ha res més important que gaudir del mar i fer-ho sanament, sense buscar marques que et lliguin”.

La brillantor de l’aigua i el blau

“Jo no m’hi dedico professionalment, surto a sentir el mar i el sol, a contemplar la brillantor de l’aigua i el blau del cel mentre competeixo. Quan nedes, només hi ets tu i el mar. Ningú et posa un ganivet al coll, és una decisió personal que s’ha d’assumir amb totes les conseqüències”. Autodidacta en l’aprenentatge, combina la feina amb l’entrenament a les instal·lacions del Radikal Swim. “Assimilar els canvis no és gens fàcil, no és el mateix perfeccionar les coses amb 10 anys que a la meva edat. He après que, segons el posicionament de la mà, el braç i el cap, nedes millor i més ràpid. Per això soc feliç de ser on soc, perquè sempre m’he dit que ho podia fer, superant tots els entrebancs i els dubtes”.

La figura dels Radikal Angels Swimmers -implantada als Estats Units-, nedadors experimentats que fan la travessia per donar suport, aporta seguretat. “Nedo molt a la Costa Brava durant tot l’any i sempre tens el perill de topar amb una embarcació, això et fa estar més desprotegit. En proves així, l’assistència és immediata i tot està ben senyalitzat; saps que si et passa res o simplement no pots acabar, algú t’ajudarà”, explica.