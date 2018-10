Neix AGOE per orientar les noves empreses Blanes sanciona una discoteca per aldarulls

Nascuda arran de la dimissió de la junta directiva de Secot Girona i de quasi tots els seus associats, l’Associació Gironina d’Orientació Empresarial (AGOE) ha començat la seva activitat com a entitat inscrita al registre d’associacions de la Generalitat.

L’associació, presidida per Joaquim Munné, té 25 socis, tots professionals i exdirectius sèniors jubilats que voluntàriament ofereixen la seva experiència per assessorar nous emprenedors i empreses. AGOE ha signat ja convenis per realitzar tasques d’orientació amb el Consell Comarcal de la Selva i l’Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa (DinàmiG) i està a punt de tancar acords amb la Diputació i l’Ajuntament de Girona, entre d’altres. Quasi tots els socis d’AGOE provenen de la delegació gironina de l’associació estatal Secot, d’on van donar-se de baixa arran de les càrregues policials de l’1-O, en què dos dels seus socis van resultar ferits.

L’Ajuntament de Blanes (Selva) ha emès un decret d’alcaldia en què insta la discoteca Arena a avançar l’horari de tancament, de les sis a les quatre de la matinada, per acabar amb els aldarulls i les baralles que es produeixen als barris dels Pins i la Plantera. Aquesta és la segona vegada que el consistori pren aquesta mesura, que ja es va aplicar l’any 2017, tot i que en aquella ocasió va afectar tres locals més i ara, en lloc de tres mesos, tindrà una vigència de nou.

Fa temps que els veïns de la zona es queixen de problemes, però la decisió s’ha precipitat després que la nit del 10 a l’11 de setembre hi hagués incidents greus, amb públic incívic a l’exterior que no podia accedir a la discoteca. La situació va obligar a fer-hi diverses intervencions policials, i fins i tot hi va haver càrregues contra els agents. Entre el gener i el setembre d’aquest any s’han registrat 71 baralles i aldarulls als carrers de l’entorn de la discoteca Arena.