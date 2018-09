Neix a Sant Feliu una entitat per protegir el patrimoni

Un grup de veïns de Sant Feliu de Guíxols han creat la plataforma AlertaSantFeliu per denunciar la “irresponsabilitat” amb què l’Ajuntament “ha començat a derruir elements urbans emblemàtics de la ciutat, saltant-se el seu propi catàleg patrimonial”. “Es talen arbres protegits, es cobreix la base d’una font també protegida, es permet obrar sobre una muralla portuària del XV, s’enterren restes arqueològiques del monestir”, assegura la nova entitat veïnal, que explica que l’exemple “més flagrant i trist” d’aquesta actitud de l’equip de govern (format per TSF, ERC i PSC) ha sigut “la destrucció de l’estany de la plaça Ferran Agulló, dissenyat per fer de marc a una escultura de Joan Rebull, La Costa Brava ”. L’estany, expliquen els membres de la plataforma, “evocava l’estany del Desconsol del Parlament i era igualment emblemàtic per a la ciutat. Se l’ha substituït per la terrassa privada d’un restaurant”.

La nova plataforma es presentarà avui (a les 18 h, a la Casa Patxot de Sant Feliu). L’escriptor i pintor Narcís Comadira llegirà la carta que l’entitat adreça al president de la Generalitat, Quim Torra, i al president a l’exili, Carles Puigdemont. L’entitat ha decidit acudir a la Generalitat després que les queixes de molts veïns per les actuacions urbanístiques i paisatgístiques que s’han fet al municipi no han sigut escoltades per l’Ajuntament. La plataforma alerta que en lloc d’aturar aquest tipus d’actuacions davant les protestes dels veïns, en l’últim ple el govern municipal va votar en contra d’una moció per protegir amb cura especial l’obra de l’arquitecte Joan Bordàs, deixeble de Rafael Masó.

Preocupació pel Museu Thyssen

AlertaSantFeliu acusa l’equip de govern de “reconvertir la ciutat en una nova destinació per al turisme low cost ” i tem que el projecte del Museu Thyssen de pintura catalana “pugui veure’s enterbolit per aquestes actuacions contràries a la protecció de l’art català”.

Amb la carta que es llegirà a l’acte d’avui, l’entitat vol dirigir un “SOS als dos presidents de la Generalitat”. AlertaSantFeliu, que compta amb personalitats destacades del món cultural català, com el mateix Comadira, Toni Sala, Santiago Vilanova, Júlia Vendrell, David Hernàndez i Carme Casas, redactarà una declaració de defensa dels elements urbans catalogats perquè puguin signar-la els partits que es presentin a les eleccions. La plataforma s’ha sumat a SOS Costa Brava perquè creu que “vivim un moment semblant al dels anys 60 i 70 del segle passat, de transició política, d’enfonsament d’un sistema i de desorientació governamental que s’aprofita per depredar el patrimoni comú, sigui paisatgístic o urbà”.