Neix una beca de formació per a nens vulnerables

La Irina (nom fictici) té 5 anys, la seva llar actualment és en un CRAE, un centre de la Generalitat que acull infants mentre no troben una família acollidora o no poden retornar amb la seva, i aquest curs l’ha començat amb una il·lusió afegida: quan surt de l’escola va a l’Aula Musical de Girona per aprendre a tocar la guitarra. Li agrada la música i té una habilitat especial per tocar aquest instrument. Però no podria rebre aquesta formació extraescolar si no fos per la beca que li ha concedit l’Associació de Nens i Nenes Abandonats (ANNA).

Iniciativa d’un “nen d’hospici”

Creada pel músic Carles Arbusé, conegut com El Xiulet perquè es va fer famós, especialment als Estats Units, per interpretar cançons xiulant-les, l’associació ANNA té per objectiu donar beques a nens i nenes sense recursos ni suport dels seus pares perquè puguin seguir estudis extraescolars de música o de qualsevol altra disciplina artística per a la qual demostrin “un talent i una motivació especials”. Arbusé, que es definia com un “nen d’hospici”, va morir el 2018 després de més d’una dècada de dura lluita contra el càncer.

Tot i que li van haver d’extirpar un pulmó, això no li va impedir seguir xiulant cançons i seguir gravant discos fins gairebé al final de la seva vida. El seu combat contra el càncer el va immortalitzar en el llibre Camina, camina, no paris de caminar, amb el qual pretenia donar suport i ànim a les persones que tenen càncer, ja que, malgrat que relata en forma de diari la duresa de les sessions de quimioteràpia o de les recaigudes, hi va deixar reflectit el seu coratge i tarannà positiu davant l’adversitat. A més, va voler que els beneficis obtinguts per la venda del llibre fossin per a l’associació ANNA, que ara impulsa una junta formada per amics del músic i presidida per Joan Codina. “L’amistat i l’admiració que sentíem per Carles Arbusé ens ha animat a tirar endavant el projecte ANNA, que havia quedat estancat arran de la seva mort”, explica Albert Falgueras, membre de la junta.

Proposta des dels centres

La Irina és la primera alumna que obté una beca d’aquesta associació. La voluntat de l’entitat és seguir oferint noves beques cada curs a nens i nenes acollits en CRAE de les comarques gironines. Des d’aquestes institucions es proposaran els infants candidats a obtenir la beca, i un tribunal designarà aquells a qui s’assignen les places disponibles cada any.

Els responsables de l’associació asseguren que la voluntat és pagar els estudis musicals o artístics als infants becats durant tots els cursos de la seva formació, fins i tot si volen continuar-los professionalment.