Ninotaires de ‘mirada crítica’, al Centre Cultural La Mercè de Girona

Amb el títol Mirada crítica, el Centre Cultural La Mercè de Girona mostra el treball de quatre il·lustradors i ninotaires catalans, tots ells amb una obra caracteritzada per la crítica social. Coordinada per Manel Bayo, l’exposició aplega il·lustracions de Joan Antoni Poch, Jordi Juncosa, Paco Santero i Jordi Magrià. “Són dibuixos creats amb intenció crítica, amb l’actualitat més recent com a tema, i que utilitzen tot un ventall de recursos gràfics i materials que es posen al servei de la transmissió ràpida i eficaç d’una idea”, indica Bayo. L’exposició s’inaugura demà, divendres, a les set de la tarda.