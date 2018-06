Nits de jazz a Platja d’Aro

ELS AMANTS DEL JAZZ tenen una cita ineludible els divendres de juliol i agost a Platja d’Aro, on el cicle Nits de Jazz porta a l’escenari de la platja Gran noms nacionals i internacionals destacats d’aquest gènere. Per encetar el festival, aquest divendres actuarà el Pablo Martín 4tet als jardins de la Masia Bas (20.30 h, gratuït). La resta de concerts es faran tots a la platja Gran (a la zona del Cavall Bernat, on hi haurà 1.500 cadires), sempre els divendres (fins al 31 d’agost) i sempre gratuïts. Al cicle s’espera repetir la xifra de 20.000 espectadors d’edicions anteriors. Entre les actuacions hi destaquen la de The Gramophone Allstars Big Band (27 de juliol), la de Myriam Swanson & Magnolia (6 de juliol) i la de la Big Band Jazz Maresme & Txell Sust (31 d’agost).