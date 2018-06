No ensopegueu amb el 3D

El Museu d’Arqueologia de Catalunya - Empúries posarà en marxa aquest estiu una nova visita al jaciment que permetrà als visitants submergir-se en l’antiguitat a través de la realitat virtual. El centre s’ha dotat, inicialment, de cinc ulleres en 3D i dues tauletes que permetran als turistes veure com era el fòrum de l’antiga ciutat romana. Els visitants duran les ulleres part del recorregut, tal com es pot veure a la foto de l’ACN. L’itinerari, que rep el nom d’Empúries Virtual, s’inclourà a les visites guiades -concertades- a partir del 7 de juliol i s’afegeix als espais audiovisuals ja oberts al públic (el de benvinguda i el del criptopòrtic de la domus de mosaics). La directora del museu, Marta Santos, ha explicat que aquest és un primer pas per dotar de tecnologia el jaciment i que ja estan treballant per ampliar-ho a altres espais, com ara l’àgora.