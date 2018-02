Nou itinerari ciclista seguint el curs del Ter a Girona

Girona construirà un nou itinerari cicloturístic que resseguirà el riu Ter pels barris del Pont Major i Campdorà. L’obra ja té una part del projecte realitzat (el tram que passa per la zona del pont de l’Aigua) i ara se’n desencallarà la resta gràcies a una ajuda europea de gairebé 360.000 euros. En total, el nou carril bici, que es farà amb sauló compactat, s’estendrà al llarg d’uns tres quilòmetres i estarà enllestit d’aquí a tres anys. L’alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, ha subratllat que el nou carril bici permetrà “donar empenta a la mobilitat sostenible” i, al mateix temps, és l’exemple de la “cooperació” entre Girona i els diferents municipis de l’àrea urbana.

El nou itinerari cicloturístic que resseguirà el riu Ter té un pressupost global de 552.836,50 euros. Sortirà del Pont Major, passarà per Campdorà i, des d’aquí, enllaçarà amb Celrà. De moment, gràcies als pressupostos participats, ja s’ha fet una part del projecte. En concret, segons ha explicat el regidor d’Urbanisme de Girona, Joan Alcalà, el tram de via pedalable que passa per sota del pont de l’Aigua, que “és un projecte complex, tot i que s’estigui parlant de pocs metres, perquè aquesta zona és inundable”.

Ara, i gràcies al mencionat ajut europeu, l’Ajuntament de Girona podrà desencallar l’obra de la resta de l’itinerari. El nou carril bici seguirà més enllà del terme municipal i permetrà anar de Girona a Celrà resseguint el curs del Ter i passant pel Congost.

Un camí més planer

L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha subratllat que tant des de Girona com des de l’Ajuntament de Celrà s’està treballant en aquest projecte, que a la llarga permetrà unir amb una via pedalable dos municipis que tenen molta mobilitat ciutadana. Actualment, els únics camins que permeten unir els dos municipis per vies sense trànsit motoritzat són llargs i costeruts, ja que passen pel castell de Sant Miquel, la propietat del qual ha estat en litigi entre les dues localitats.