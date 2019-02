Nou sistema a la piscina de Ripoll per evitar ofegaments

La piscina municipal de Ripoll, on el 2017 es va ofegar una nena de 4 anys, ha instal·lat un sistema per prevenir ofegaments que és pioner a l’Estat. El dispositiu, que actualment està en fase de proves i ha costat prop de 70.000 euros, consta de vuit càmeres subaquàtiques a la piscina gran i quatre més a la petita, i un rellotge intel·ligent per als socorristes.

El sistema activa una alarma quan un usuari porta uns segons immòbil dins l’aigua o té una trajectòria sospitosa. El socorrista rep l’alarma al rellotge intel·ligent, que li indica la piscina i la zona exacta on es troba l’usuari, i decideix llavors si cal activar el protocol de salvament.

La decisió d’instal·lar aquest nou dispositiu a la piscina de Ripoll s’ha adoptat després que el maig del 2017 s’hi va ofegar una nena. La menor participava en una activitat escolar de natació amb una vintena d’alumnes de l’escola de Campdevànol on estudiava. Quan els professors ja recollien, es van adonar que la nena no era amb el grup i van trobar el seu cos surant a la piscina.

La Generalitat ha anunciat que ajudarà entitats i ajuntaments interessats en incorporar el nou sistema per evitar ofegaments en piscines públiques.