Nova edició del Girona 10 per desestacionalitzar el turisme

La ciutat de Girona oferirà descomptes en espectacles, comerços, restaurants, hotels, visites guiades i tota mena d’activitats entre divendres i diumenge amb motiu de la novena edició de la campanya Girona 10, que té per objectiu atraure visitants en el moment de l’any en què la ciutat en rep menys. La inauguració de l’esdeveniment es farà el divendres a les 19 h, a la fira La Plaça, situada a la plaça de Catalunya.

En aquesta nova edició de la campanya, entre les activitats que s’organitzen destaquen visites guiades com Llums de Girona, Llegendes de Girona nocturna i Gerunda: els orígens de la ciutat, que permetran visitar la ciutat a través de vessants diferents dels tradicionals. Com en les últimes edicions, s’han ofert a través de sorteig places hoteleres gratuïtes; 164 entrades per a espectacles al Teatre Municipal, i entrades al Festival Internacional de Circ Elefant d’Or, entre més premis.

A més, durant tot el cap de setmana els visitants i els veïns de la ciutat podran adquirir entrades de nombroses activitats per 10 euros, i podran gaudir de menús als restaurants de Girona per aquest mateix preu, o de descomptes en la majoria de comerços.