Un Tot Nuvis marcat per la celebració del 25è aniversari tanca amb èxit pel volum de negoci generat

El saló Tot Nuvis ha fet 25 anys en plena forma acollint un públic engrescat per les propostes d'enguany en la organització i celebració de casaments gràcies a més de cent expositors diferents. Fins a 3.000 persones han visitat el Palau de Fires de Girona en tres dies per veure el desplegament de productes i serves nupcials més destacats de les comarques gironines.

La directora de la Fira de Girona, Coralí Cunyat, comenta que ha estat "una edició molt entranyable, en la qual ens hem volgut reconèixer l'esforç fet al llarg d'aquests 25 anys". En la inauguració hi va tenir lloc un bridal show a càrrec de l'agència Model on Top en què 25 nens van sortir a ensenyar els 25 cartells de totes les edicions del saló acompanyats d'un espectacle de dansa. A més, el Gremi de Pastissers va preparar un pastís d'aniversari titulat Finestres sense barrots en honor dels presos polítics catalans. La sorpresa va ser saber que el pastís havia estat elaborat per la Pastisseria Puigdemont, de la família del president de la Generalitat. "Poder compartir aquest moment amb la família del president i amb expositors que fa 25 anys que venen, que han vist com evolucionava el sector i que continuen apostant per la fira, és impagable", afegeix Cunyat.

La directora també ha volgut fer èmfasi en el volum de negoci generat, que ha incrementat respecte a l'any passat: "Analitzant les enquestes, el més destacat és que s'han fet vendes o contractacions d'imports superiors respecte a l'edició anterior, i això és el que interessa i busca l'expositor". "El fred d'aquest cap de setmana ens ha anat en contra", afegeix, "però aquest factor ha fet que el públic que ha vingut sigui un públic realment interessat a contractar o a conèixer les tendències del sector".

Per commemorar aquesta edició, també s'ha preparat un regal exclusiu per als visitants que ha consistit en 800 pinces de fusta en forma d'imant seguint la imatge del cartell d'enguany amb els diversos formats de parelles. Les pinces són fetes a mà per la Fundació Ramon Noguera, que treballen per garantir i millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Les activitats que han recollit les aclamacions del públic han estat les desfilades de moda nupcial, els vestits de festa, els rams de núvia i la llenceria. També s'ha pogut gaudir de les actuacions de la soprano Susanna del Saz i de les demostracions de ball de l'Escola Sibiem.