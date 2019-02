L’Olotx2 intensifica l’oferta d’activitats i concerts

En el marc de la campanya Olotx2, que aquest cap de setmana celebra la seva setena edició, la ciutat ofereix fins demà un intens programa amb vuit concerts i un espectacle, la majoria gratuïts. Entre les activitats que es proposen hi ha rutes en trenet, bici, segway o burro, i visites als museus de la ciutat. La campanya Olotx2 ofereix durant tot el cap de setmana descomptes i promocions en àpats, allotjaments i tota mena d’activitats culturals i d’oci.

L’Olotx2 va començar ahir amb l’espectacle En Peyu i en Dani a la sala El Torín, continua avui dissabte amb 23 actuacions musicals en diferents escenaris repartits pel centre de la ciutat i s’allargarà fins demà amb l’actuació adreçada al públic familiar de Funkids. El visitant hi trobarà fins a set escenaris de música en directe de grups i solistes del Cabal Musical, un projecte d’innovació social per a la inclusió basat en l’acompanyament artístic de talents musicals joves. Els grups i els músics participants reben formació, orientació i recursos per convertir les seves inquietuds creatives en projectes d’emprenedoria i per introduir-se al sector. Durant la campanya es pot gaudir per dos i pagar per un en allotjaments, restaurants, bars, comerços, perruqueries, pàrquings, activitats i espectacles. Molts restaurants de la capital de la Garrotxa estableixen torns per tal de satisfer l’allau de peticions de comensals que volen reservar taula.

Destinació per a tot l’any

La campanya se centra en un cap de setmana per viure amb intensitat Olot i la comarca, amb l’objectiu de promoure i donar a conèixer el territori com a destinació per a tot l’any. Les ofertes en estades i àpats s’han anat ampliant cada any a causa del gran èxit de reserves, i s’ha convertit en una campanya esperada per a la qual ja es reben peticions des d’abans de Nadal. Aquest any hi participen gairebé 40 restaurants i més de 30 allotjaments de la comarca, i inclou 12 activitats per gaudir en família. Les activitats són molt diverses i es proposa des d’una visita al volcà Croscat fins a un recorregut per la granja Mas La Coromina, per viure la vida d’una casa de pagès.

Sants i volcans

Molts visitants aprofiten l’estada per visitar algun dels interessants museus d’Olot: el Museu dels Sants, el Museu de la Garrotxa i el Museu dels Volcans. El Museu dels Sants d’Olot està situat a l’edifici d’El Arte Cristiano, el primer taller d’imatgeria religiosa, fundat el 1880 per Joaquim Vayreda, Josep Berga i Boix i Valentí Carrera.

Una de les novetats és fer coincidir la campanya Olotx2 amb la Botiga al Carrer. Es calcula que l’any passat l’impacte econòmic de la campanya a la zona va ser de 470.000 euros. La pàgina web www.olotx2.cat va registrar gairebé 30.000 visites durant el 2018. La campanya és una iniciativa de l’Ajuntament d’Olot en col·laboració amb Turisme Garrotxa, l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa i l’Associació de Comerciants d’Olot.