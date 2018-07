Onze dies d’oci i cultura a Calonge amb Culturefest

El festival Culturefest, la Brava obre el dia 2 d’agost la seva primera edició al Collet de Sant Antoni i Calonge, un parc situat arran de mar, amb una variada programació d’oci cultural que s’allargarà durant onze dies.

Més d’una trentena d’artistes s’inclouen al cartell de la primera edició d’aquest festival que vol retre homenatge a la Costa Brava, entre els quals Paula Grande, Marcel Pozo, Carmen Porcar, David Mauricio, Col·lectiu Tic Taq, els DJ Huete i Saulo Pisa, la companyia Dansa en Blanc, i Sense Sal, entre molts altres.

Àrea per al més petits

A més de les actuacions, el festival comptarà amb una àrea de jocs infantils, amb un circuit entre els arbres creat per Aventura Experience i un taller de circ amb Ekilikuá, o la final del concurs de Foto Video Sub, que organitza Red Costa Brava i que acollirà els millors underwater cameraman arribats de tot el món, entre altres propostes. També comptarà amb una zona gastronòmica amb fins a 10 food truck s diferents, exposició de cotxes de luxe amb el Club Vip Experience i un espai més reservat i exclusiu anomenat Espai La Brava, dissenyat per La Brava Beer, on es faran festes temàtiques, signatura de llibres amb l’escriptor Martí Gironell (guanyador del premi Ramon Llull d’enguany), art en directe o entrevistes a pilots, entre altres activitats. Les entrades tenen un cost simbòlic de 5 euros (amb descompte si es compren de forma anticipada a la web) i inclouen una consumició.

Els organitzadors del festival esperen rebre la visita d’unes 25.000 persones al llarg dels onze dies.