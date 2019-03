Oques Grasses al terrat

EL GRUP OQUES GRASSES pujarà aquest dissabte, a les 18 h, al terrat de l’Oficina de Turisme del Pont de Pedra de Girona per donar el tret de sortida al Festival Strenes. Serà l’ocasió perquè la banda interpreti en directe per primera vegada les cançons del seu quart disc, Fans del sol, que ja es troba entre els més venuts i escoltats de l’Estat. El Festival Strenes fa uns anys que s’inaugura amb un concert al terrat de l’Oficina de Turisme. La fórmula la va inaugurar Sopa de Cabra i en les edicions següents hi van actuar Love of Lesbian i Txarango. L’any passat el concert inaugural que havien de fer Els Catarres es va suspendre a causa de l’empresonament dels líders independentistes. Strenes portarà més de 30 actuacions a diversos espais de Girona fins al 5 de maig.