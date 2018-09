Organitzen una fira per a joves desocupats

Les empreses que contractin joves a jornada completa durant la nova fira d’ocupació FormemGi rebran una ajuda de gairebé 5.000 euros. Els diners sortiran de fons europeus que gestiona la Cambra de Comerç de Girona, que organitza el certamen. Per optar a l’ajuda, els contractes que s’hi lliguin hauran de ser de mig any com a mínim. Aquesta primera edició de la fira FormemGi, dedicada a fomentar l’ocupació i la inserció laboral dels joves, tindrà lloc el 27 de setembre al Palau de Fires de Girona. Les empreses interessades ja han anat penjant les ofertes laborals a la pàgina web ( www.formemgi.cat ). N’hi ha de diferents sectors, entre els quals indústries càrnies, de l’hostaleria i del comerç.

L’objectiu del certamen és permetre que les empreses i entitats que vulguin incorporar joves a les seves plantilles trobin els perfils que cerquen. A més a més també pretén orientar i ajudar els joves a l’hora de trobar feina, per la qual cosa s’hi organitzaran tallers.