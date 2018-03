Els petites pobles de l’Empordà ofereixen sorpreses relacionades amb els agosarats emprenedors que busquen noves fórmules de distribució dels seus productes. Al bonic poblet de Casavells, que està situat al municipi de Corçà, hi ha una granja que produeix ous de gallines felices. El propietari ha col·locat un curiós expenedor a l’exterior de l’explotació a través del qual qualsevol persona pot adquirir ous obrint una nevereta i dipositant unes monedes en una guardiola. El propietari de la granja confia en l’honradesa de la seva clientela, i fins i tot deixa a l’abast les comandes que ha rebut amb el nom de cadascun dels clients que n’hi han fet perquè les recullin en el moment que els convingui. No cal dir que els compradors també poden donar un cop d’ull a les gallines, perquè campen lliurement per l’interior del tancat.