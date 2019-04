El Pacma denuncia un criador del Pla de l'Estany per presumpte maltractament animal

Intercanvi d’acusacions entre el Pacma i els propietaris d'un criador de gossos de Pla de l’Estany. Mentre els representants de la formació animalista han denunciat un presumpte maltractament animal, els propietaris asseguren que tot és un muntatge d’un extreballador. Els Mossos d’Esquadra, per la llei de protecció de dades, no poden confirmar ni desmentir les respectives denuncies, però afirmen que han realitzat diverses inspeccions a aquestes instal·lacions i que ho van trobat tot correcte.

La presidenta del Pacma, Silvia Barquero, ha assegurat que el partit té imatges en què es veuen “gossos menjant-se altres cadells i un passadís amb una filera de cadells morts”, i creuen que és “un cas clar de presumpte maltractament animal”. Per això, s’han personat com a acusació popular en el cas que té obert el jutjat d’instrucció 4 de Girona. Segons Barquero, fa mesos van rebre una denúncia d’un particular a través de la seva web i, després comprovar-ho, van posar el cas en mans de la policia, que va obrir una investigació.

Per contra, els propietaris del criador de gossos ho neguen i asseguren que tot és “un muntatge” d’un extreballador. Segons la seva versió, aquesta persona que treballava per ells va fer una sèrie de fotografies i vídeos amb els gossos morts que tenen emmagatzemats en un congelador -fins que una empresa passa a recollir-los-. “Aprofitava els migdies, quan estava sol. Ens va voler fer xantatge i ens demanava 20.000 euros si no volíem que fes públiques aquestes imatges. Però no vam cedir i no li vam pagar res”, asseguren des de l’empresa, que també afegeixen que van denunciar aquest extreballador per extorsió.