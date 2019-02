Palafrugell engega els tràmits per sancionar els promotors de la muntanya de Sant Sebastià per abocaments il·legals

Nova polèmica a la Costa Brava relacionada amb un projecte urbanístic. La plataforma SOS Costa Brava, alertada pels veïns, ha denunciat que s’han fet abocaments “il·legals” de terres i runes al sector 3 de la muntanya de Sant Sebastià de Palafrugell, que està inclòs en la moratòria aprovada per la Generalitat. Per aquesta raó, l’Ajuntament del municipi ha enviat aquest matí un inspector que ha aixecat una acta per, segons l'alcalde, Josep Piferrer, "obrir un altre expedient sancionador" als promotors. I és que al desembre l'Ajuntament ja va obrir un expedient sancionador per "abocaments semblants".

En aquest sentit, Piferrer ha puntualitzat que es tracta d'una finca privada que no compta amb llicència d'obres i que, per tant, "no té permís per abocar-hi runes ni terres".

D'altra banda, SOS Costa Brava creu que els abocaments “provenen del sector 2, que està en construcció”, i que l’objectiu “és modificar els pendents i preparar els solars per a la seva urbanització”. I és que l'entitat ecologista recorda que, actualment, els terrenys tenen pendents superiors al 30% “i la llei d’urbanisme no permet urbanitzar ni construir en solars amb un pendent superior al 20%”.

A més, ha subratllat que, si les obres continuen endavant, “l’impacte paisatgístic i ecològic seria brutal”: “Una mossegada a la muntanya de Sant Sebastià visible des de mar a molts quilòmetres de distància”. Per això aposta per desclassificar aquest sector, on estava previst aixecar 23 habitatges nous amb 3.560 metres quadrats de sostre edificable. El projecte ha quedat en suspens amb la moratòria de la Generalitat que prohibeix les noves construccions a la Costa Brava durant un any.