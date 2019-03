Palamós tornarà a tenir cinema comercial quan reobri l’Arinco

Palamós recuperarà les projeccions de cinema comercial al municipi a partir del 12 d’abril gràcies a la reobertura de l’emblemàtic Arinco. Aquest cinema palamosí reiniciarà la seva activitat un any i cinc mesos després de tancar les portes. L’objectiu és oferir entre tres i quatre sessions diàries tot l’any.

La reobertura de l’Arinco és iniciativa de l’empresa Picking-SPI, que s’ha interessat per l’explotació comercial de les tres sales d’aquest antic cinema. L’empresa, que mantindrà el nom del cinema -segons va anunciar Víctor Lafuente, un dels seus socis-, ha signat un acord de lloguer amb el propietari de l’equipament, Francesc Xarnach, per a un termini de cinc anys amb opció a renovació. Aquesta empresa ja gestiona actualment altres cinemes a Sant Cugat del Vallès i a Puerto Banús (Marbella-Màlaga).

La nova direcció ja ha iniciat els treballs per millorar l’equipament i actualitzar els equips tècnics. Per incentivar la fidelització dels clients es crearà una targeta que garanteixi un preu fix d’uns cinc euros i durant tot l’any. Per a l’11 d’abril, el dia abans de la inauguració, s’ha programat una jornada de portes obertes amb la projecció de pel·lícules a partir de les 19 h.