El Palau Firal, sense Fira de Mostres, acull sensesostre a Girona

L’Ajuntament de Girona ha habilitat el Palau de Fires, on aquest any no hi haurà Fira de Mostres, per oferir uns 60 llits a persones sense sostre. El consistori va activar dilluns el pla de fred, destinat als que no tenen llar. Segons l’alcaldessa, Marta Madrenas, feia dies que l’equip de govern treballava per tenir-ho “tot a punt” però l’entrada en vigor del confinament nocturn ha accelerat el projecte. El Palau de Fires supleix l’equipament de l’antiga Uned, on l’any passat hi havia instal·lades lliteres. Madrenas ha remarcat que la Uned no permetia garantir les mesures de distància i de seguretat per evitar la propagació del virus.

Més de dotze hores obert

L’any passat a la Uned es van atendre un màxim de 52 persones i al Palau de Fires preveuen “ampliar una mica l’aforament” i arribar a la seixantena. Són places d’allotjament nocturn per a persones que dormen al carrer. L’horari d’obertura és entre les vuit i les nou del vespre i l’accés es fa de manera esglaonada i seguint mesures contra la propagació del virus, com ara la presa de temperatura a l’entrada. Els usuaris poden sopar allà mateix.

Control de l’efecte crida

A les nou del matí, després d’esmorzar, l’espai es tancarà i reobrirà al migdia, quan els usuaris podran anar a dutxar-s’hi i a dinar, entre la una i les quatre. Enguany s’ha incorporat el servei de menjador social per reduir el nombre de persones que van a LaSopa. Madrenas ha concretat que, amb aquesta seixantena de places ampliable fins a una setantena, podran donar resposta “a les necessitats de la ciutat”. Ha recalcat que comprovaran la procedència dels usuaris per evitar un “cert efecte crida” de poblacions veïnes.