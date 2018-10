Parcs i places amb accés prohibit als gossos a Girona i Salt

La creació a Girona i Salt de parcs vetats als gossos ha generat queixes irades de propietaris de gossos i alhora mostres de satisfacció de veïns d’aquestes zones que no tenen mascotes. A Girona, la mesura es va posar en marxa abans de l’estiu. A la plaça de l’Assumpció, situada al barri de Sant Narcís, i a la plaça Miquel de Palol, a la zona de la Devesa, l’Ajuntament hi ha col·locat cartells que avisen de la prohibició que en aquestes àrees hi accedeixin els gossos, i s’adverteix que l’incompliment d’aquest veto pot suposar sancions de 300 euros. A Salt hi ha fins a 13 parcs i zones enjardinades de la ciutat (entre ells, el parc de la Massana, la zona enjardinada de davant de l’Ajuntament, i la plaça de les Reixes) on està prohibit l’accés dels gossos, i l’Ajuntament avisa als senyals que hi ha col·locat que les multes per incompliment poden arribar als 750 euros.

Tant a Salt com a Girona la mesura s’ha pres per raons d’higiene i salubritat, i en els dos casos s’ha optat per implantar-la durant uns mesos de manera experimental, sense sancionar però destinant a aquestes zones diversos vigilants per informar els propietaris de gossos de la prohibició. Igual com en moltes altres poblacions, el nombre de gossos identificats ha augmentat els últims anys: a Girona, el 2012 n’hi havia poc menys de 2.300 i aquest any, a data d’ahir, n’hi havia 3.240. Salt, l’any passat per aquestes dates en tenia 934 i ahir 1.059.

Isabel Alberch, regidora de Salut i de Gent Gran de l’Ajuntament de Salt, explica que moltes de les 13 zones “ja eren prohibides als gossos”, tot i que se n’hi han afegit d’altres i s’hi han posat rètols nous amb avís de multes arran de “la poca cura d’alguns propietaris”. “Molts dels propietaris no recullen els excrements del gos si fan les seves necessitats en una zona verda o en una zona on hi ha sorra, sense tenir en compte que per allà també hi passen persones o que hi juguen els nens”, indica la regidora. A més, afegeix, “els jardiners no podien passar el tallagespes en aquestes zones perquè quedaven esquitxats pels excrements”. Alberch admet que la col·locació dels rètols de prohibició en aquestes zones va generar un “gran rebombori” al principi i que fins i tot algú va fer malbé els senyals, però assegura que, després d’uns mesos en què “dues informadores han fet una feina d’acompanyament, explicant i avisant els propietaris dels gossos”, les queixes s’han reduït. “La mesura és ben raonable, només s’han de preocupar els propietaris incívics de gossos”, diu Alberch.

Hi haurà més zones sense gossos

A Girona, el veto als gossos que s’ha decretat a la plaça de l’Assumpció i a la de Miquel de Palol es vol estendre a altres parcs i places de la ciutat, segons el regidor de Medi Ambient, Eduard Berloso, que també anuncia que l’Ajuntament està estudiant la creació de zones alternatives, tancades però àmplies, on els propietaris de gossos podran deixar anar la seva mascota perquè hi corri. “Seria un espai de socialització dotat de serveis per a gossos, com ara fonts d’aigua perquè hi beguin, bancs per seure-hi els propietaris i alguna taula de pícnic”, explica. Berloso assegura que la mesura de crear “parcs només per a persones” s’ha adoptat arran de “l’incivisme” d’alguns propietaris de gossos, que els deslliguen o els deixen fer les seves necessitats en parcs i zones enjardinades sense recollir-les.

“Després de dos mesos, en aquestes zones ja no hi ha permanentment agents ambientals, i s’ha millorat, però encara hi ha algun propietari de gos que no respecta la norma”, admet el regidor Eduard Berloso. Tant al terme de Salt com a Girona la mesura ha generat queixes de propietaris de gossos però també satisfacció, sobretot de veïns dels parcs afectats que no tenen mascotes.

Multes i mesures abusives

Els contraris a la mesura han impulsat una campanya de recollida de firmes a les xarxes socials, a través de la plataforma Change.org. La campanya Gossos de Girona i Salt havia rebut, fins ahir a migdia, uns 1.850 suports. Asseguren que “els problemes de convivència no se solucionen amb prohibicions i multes, sinó amb educació, acords i bones alternatives”. “Amb l’excusa de combatre l’incivisme han imposat mesures autoritàries, abusives i exagerades que afecten (o directament prohibeixen) els gossos a la ciutat”, asseguren els impulsors. La iniciativa popular arriba a causa de la indignació de molts amos, que troben la situació del tot injusta. “La solució dels dos ajuntaments per combatre alguns mals comportaments és prohibir, multar i afectar la vida diària de tots els propietaris, sobretot dels cívics que volen complir les normes”, afirmen els contraris.