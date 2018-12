Parelles d’arreu del món escullen la Costa Brava per casar-s’hi

El luxós casament del multimilionari texà Kimbal Musk a les ruïnes d’Empúries a finals de juny d’aquest any va transcendir als mitjans i a les xarxes perquè va llogar durant tres dies el jaciment arqueològic i va tancar el poble de Sant Martí d’Empúries. Aquest fet va generar indignació entre alguns petits comerciants, que no van rebre cap compensació -els restaurants sí que en van rebre- i molta expectació per la presència de convidats de fama internacional com el matrimoni Obama, l’actriu Salma Hayek o l’actor Will Smith.

Però més enllà del casori del magnat nord-americà, la Costa Brava és una destinació cada vegada més escollida per celebrar-hi casaments amb parelles d’arreu d’Europa i altres països com els Estats Units, el Canadà o Austràlia. Saber quants són és complicat perquè no hi ha cap registre, però algunes professionals s’inclinen per dir que actualment poden ser uns 150 a l’any. “Hi treballem les wedding planner [empreses de planificació de casaments] de Girona, però també n’hi ha de Barcelona que treballen a la zona i espais singulars i específics que es dirigeixen a aquest segment de mercat”, diu Imma Curriu, una de les fundadores de Creative and Love, una wedding planner de Girona creada fa sis anys, encara que ella ja en fa onze que treballa vinculada al món dels casaments.

Relació amb Catalunya o no

“El 80% o 85% dels nostres clients són estrangers, principalment francesos, britànics, alemanys, nord-americans i australians”, diu Curriu, que assenyala que la seva empresa organitza una vintena de casaments l’any. Curriu remarca que aproximadament la meitat tenien alguna relació prèvia amb Catalunya, però que en molts altres casos no. “Hi ha molts casaments en què un dels cònjuges és català o bé els dos són estrangers, però un d’ells fa anys que hi passa les vacances o bé els seus pares hi tenen segona residència. Però n’hi ha molts altres, potser la meitat, que tots dos són de fora i que no tenen cap relació anterior amb la Costa Brava ni amb Catalunya. En aquests casos l’alt nivell de la gastronomia catalana és un dels grans atractius, a més del mar”, afegeix.

“Són casaments de tres dies. El divendres es fa un pre-wedding, podríem dir, perquè molts dels convidats venen de llocs diferents i no es coneixen, el dissabte es fa el casament, el diumenge es fa una barbacoa i s’acaba la festa”, diu Clàudia Torrellas, de La Clau Events and Weddings de Palafrugell. Torrellas fa cinc anys que va crear l’empresa, i els casaments d’estrangers representaran un 70% dels quaranta que farà aquest any.

“La temporada vinent vindrà una núvia de Califòrnia que va estar estudiant a Barcelona i va conèixer la Costa Brava. Ha acabat escollint el lloc on es casarà a través de fotografies”, explica Torrellas. “T’adones que el que tenim aquí és molt important. Trien la Costa Brava abans que un lloc de Grècia o de Turquia”, afegeix Torrellas. “La Costa Brava s’està posicionant cada vegada més com una wedding destination [destinació de casaments], al costat d’altres com Grècia o Eivissa, que ens porten força avantatge, perquè fa més anys que reben parelles que van a casar-s’hi”, afirma Imma Curriu.

Repercussió econòmica

Totes dues coincideixen que el nivell econòmic tant de les parelles estrangeres com dels convidats és mitjà alt o alt. “Aquests casaments tenen una repercussió econòmica remarcable perquè molts convidats aprofiten el viatge per fer vacances i s’hi estan almenys una setmana, sobretot si venen de llocs com els Estats Units o el Canadà. Normalment, abans passen tres o quatre dies a Barcelona i després venen a la Costa Brava. Per tant, l’impacte indirecte és molt més gran”, explica Clàudia Torrellas.

“Amb tot, a moltes parelles els surt més a compte casar-se aquí que no pas als Estats Units. Allà un casament en una finca senyorial i que pugui acollir unes 100 persones els pot costar 50.000 o 60.000 euros, mentre que aquí els pot sortir per uns 30.000”, afegeix Torrellas.

Sector amb futur

Toni Vilches és fotògraf i fa almenys deu anys que fa casaments per a parelles estrangeres a la Costa Brava, encara que no és la seva principal ocupació. En el seu cas, el contracta una wedding planner holandesa. “En realitat l’empresa és d’una catalana que se’n va anar allà a viure i, com que coneix el terreny, organitza casaments sobretot per a holandesos, anglesos i francesos”. Vilches parla anglès, cosa que fa que en molts casos hagi d’ajudar a resoldre situacions en què la llengua és una barrera.

El que és clar és que els professionals que hi treballen consideren que els casaments de parelles estrangeres a la Costa Brava tenen força camp per córrer. “És un nínxol de mercat molt important i crec que té marge de creixement”, conclou Imma Curriu.