Pas endavant per convertir la Costa Brava en Reserva de la Biosfera de la Unesco

Un total de 116 municipis que engloben 6.600 km2 –la majoria de l'àmbit marí– formen part de la candidatura que presentarà la Diputació de Girona per declarar la Costa Brava Reserva de la Biosfera de la Unesco. Un reconeixement que serviria per "fer valdre i distingir un territori, per dignificar les polítiques que conserven i preserven l'espai, i per repensar el territori en clau de sostenibilitat", segons ha ressaltat Marc Marí, tècnic de Medi Ambient.

La Diputació de Girona preveu enviar, abans del 31 de desembre, un document a la delegació espanyola del Programa de l'Home i la Biosfera (MAB) –que és l'òrgan competent per validar la candidatura– perquè l'analitzi i proposi millores. Un cop recollides, s'enviarà a París el 2020 i la Unesco prendrà una decisió el primer trimestre del 2021.

Per aconseguir la distinció de Reserva de la Biosfera, la Diputació ha establert aliances amb altres entitats com el Campus Patrimoni Natural i Cultural de la Universitat de Girona i la Fundació Mar, per organitzar sessions de treball i participació ciutadana per recollir diferents propostes que ajudin a la conservació del litoral gironí i perquè la societat s'impliqui en el procés.

Així, diferents sectors estan treballant per fer els seus sectors més sostenibles. Els pescadors, per exemple, estan buscant eines per preservar la costa i, de fet, la Confraria de Pescadors de Palamós (Baix Empordà) ha modificat les xarxes d'arrossegament per no malmetre el fons marí. O, també, el sector agrari està treballant en un conreu més sostenible, especialment per a les produccions de la fruita dolça.

Un altre dels àmbits que es volen abordar és un model de turisme sostenible, que lluiti també contra la temporalitat dels contractes que hi ha a la Costa Brava o que promogui accions que afavoreixin la inclusió social.

Implicació ciutadana

El president de la Fundació Mar, Miquel Ventura, ha subratllat que un dels objectius de la candidatura és que la ciutadania també participi en "la custòdia de la biodiversitat marina". "Fins ara teníem una visió que l'administració era la responsable de cuidar del patrimoni subaquàtic" i la ciutadania "se'n renta les mans". Per això, un dels objectius per aconseguir al llarg de deu anys és que la societat també se senti "corresponsable" d'aquesta preservació.

De fet, per convertir la Costa Brava en Reserva de la Biosfera, la candidatura ha d'anar acompanyada d'un pla d'accions que s'aplicaran durant deu anys, per garantir la preservació del medi en diferents àmbits. Passada una dècada, una delegació de la Unesco revisarà si els objectius s'han complert per mantenir la distinció.

Dels 6.600 km2 que inclou la candidatura, 4.600 formen part de l'àmbit marí i el restant del terrestre, i inclou espais protegits com el Parc Natural del Cap de Creus, els Aiguamolls de l'Empordà i els massissos de les Gavarres i el de l'Ardenya.