Pere Vila deixa la presidència de la Diputació de Girona i el substituirà Miquel Noguer

Pere Vila ha deixat la presidència de la Diputació de Girona. Ho ha fet durant el ple d'aquest migdia perquè es convertirà en el nou delegat del Govern a Girona, un càrrec incompatible amb el que ocupava fins ara.

El també alcalde de Llançà (Alt Empordà) ha aprofitat l'ocasió per acomiadar-se dels grups i reivindicar la feina feta al capdavant de la corporació durant aquests tres anys. Durant el discurs de comiat ha fet un balanç positiu del mandat, tot i que ha reconegut que hi ha hagut "encerts i errors". I ha subratllat que assumeix el nou càrrec amb l'objectiu de "treballar per al país i aconseguir la independència i la República".

Tot apunta que el seu substitut en el càrrec serà el fins ara vicepresident Miquel Noguer, actual alcalde de Banyoles. El mateix Vila ha reconegut que es perfila com el seu relleu i n'ha destacat la capacitat de treball i l'equip que han format durant aquest mandat.

Dimarts vinent es farà un ple per elegir nou president i la presa de possessió serà el dia 31.