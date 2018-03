Pere Fages, en el record

L’Ateneu Republicà organitza un acte d’homenatge a Pere Ignasi Fages (Barcelona, 1942 - Sant Miquel de Fluvià, 2012), un creador carismàtic i polifacètic que va exercir com a periodista, polític, productor i crític cinematogràfic. Fages, fill petit del poeta Carles Fages de Climent, va ser president de l’Associació de Productors de Cinema, va militar al PSUC durant el franquisme i es va haver d’exiliar a París, on va ser el cap de gabinet de Santiago Carrillo. L’acte se celebrarà aquest dissabte a la capella de Santa Clara de Castelló d’Empúries (19 h). A l’acte, que conduirà l’historiador Enric Pujol, hi assistiran els cineastes Pere Portabella i Isona Passola. Amics i coneguts de Fages hi explicaran records, vivències i impressions.